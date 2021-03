Kraftig smittehopp i Tønsberg – kommunen innfører nye tiltak

innenriks

– Smittesituasjonen lokalt har vorte kraftig forverra frå torsdag førre veke og fram til no. Dette fører til at vi no innfører nye tiltak for å førebyggje og avgrense smitte så godt som mogleg, seier ordførar Anne Rygh Pedersen i ei pressemelding.

Dei siste to dagane er det påvist 36 smittetilfelle i kommunen, ifølgje Tønsbergs Blad. Kommunen opplyser at ein høg del av dei smitta har britisk mutert virus.

Blant tiltaka er munnbindpåbod innandørs i det offentlege rommet, der det ikkje er mogleg å halde avstand. I tillegg blir det innført forbod mot arrangement i kommunen, med unntak av gravferder og toppidrettsarrangement, unnateke seriespel.

– Vi oppmodar alle til å følgje dei nasjonale retningslinjene om å i størst mogleg grad redusere den sosiale omgangen sin. Må du møte andre – gjer det utandørs, og ikkje ha besøk av fleire enn fem gjestar i tillegg til dei som allereie bur saman, seier ordføraren.

