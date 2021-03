Hurtigtest skal vurderast for føde-partnarar

innenriks

– Dei fleste som skal føde barn, ønskjer sjølvsagt å ha med seg partnaren sin under fødselen, og fødeavdelingane ønskjer å leggje til rette for dette innanfor smittevernfaglege rammer, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet tilrår bruk av hurtigtestar når det er mistanke om smitte, men ikkje systematisk testing av alle partnarar.

– Eg har derfor kalla inn helseregionane til eit møte for å gå gjennom status og rutinar for nærvær av partnar ved alle sjukehusa. Helsedirektoratet og FHI vil òg vere til stades, seier Høie.

Han seier dei vil sikre at rutinane ikkje er strengare enn nødvendig, og at målet er at partnarar kan vere med før, under og etter fødsel, så langt det er smittevernfagleg forsvarleg.

