FHI tilrår endring i vaksinestrategien

innenriks

Ei geografisk skeivfordeling til område med høgt smittetrykk over tid kan sannsynlegvis gi netto helsegevinstar i form av færre infeksjonar, sjukehusinnleggingar og dødsfall nasjonalt, skriv Folkehelseinstituttet (FHI) i si siste tilråding om vaksinestrategien.

Tilrådinga er basert på modelleringar av ulike vaksinestrategiar, som viser kva effekt dei ulike prioriteringane vil ha.

Klokka 14 skal helseminister Bent Høie (H) kunngjere kva strategi regjeringa har bestemt seg for. Høie har tidlegare gitt uttrykk for at regjeringa vil følgje faglege råd i saka.

Meir til Oslo

I tilrådinga tek FHI til orde for at særleg Oslo bør få fleire vaksinar.

– Dei matematiske modellane våre peikar på at ei geografisk skeivfordeling av vaksinar til Oslo vil føre til fleire sparte liv på nasjonalt nivå, det vil seie at talet på sparte liv i Oslo (på grunn av ekstra tilførte vaksinedosar) vil vere fleire enn talet på tapte liv i kommunane utanfor Oslo (på grunn av tap av vaksinedosar), heiter det i tilrådinga.

FHIs analysar viser at det kan bli mellom 15 og 30 prosent reduksjon i sjukehusinnleggingar på nasjonalt nivå om vaksinasjon i Oslo blir prioritert.

Fram til no har vaksinane vorte jamt fordelt over heile landet.

FHI viser til at dei nye virusvariantane er på frammarsj, særleg i Oslo der særleg den britiske virusmutanten har fått fotfeste. Den blir rekna som meir smittsam.

– Bør skje raskt

– Ut frå ei smittevernfagleg vurdering er det grunn til å vektleggje risikoen for auka smittespreiing som grunnlag for ei tilråding om geografisk skeivfordeling, heiter det i tilrådinga.

Dei meiner òg at gevinsten vil bli størst ved å realisere geografisk skeivfordeling raskt, fordi dei fleste over 65 år vil ha fått den første dosen innan midten av april.

Men av praktiske grunnar vil ei mogleg omfordeling av vaksineleveransar tidlegast vere mogleg å få på plass frå veke 10 og 11, heiter det i tilrådinga.

Det er òg gjort analysar av korleis det vil slå ut dersom både Oslo og Viken blir prioritert i vaksinekøen. Ifølgje FHI vil dette gi ein lågare reduksjon i talet på innleggingar og død nasjonalt enn dersom Oslo blir prioritert åleine.

Beskjeden skeivfordeling

FHI har utarbeidd fleire løysingar med ulik grad av skeivfordeling. Men fordi modellane er usikre, og dessutan at ei skeivfordeling kan skape problem for område av landet som då får færre vaksinar, tilrår FHI å gå inn for ei beskjeden løysing.

Ei beskjeden skeivfordeling inneber ei tilråding om at nokre kommunar og bydelar i Oslo skal få 20 prosent meir enn planlagt. Dette er område som over tid har vore hardt ramma av pandemien.

– Konkret vil ei slik løysing innebere at Oslo-bydelane Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand og dessutan kommunane Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss blir tildelte 20 prosent fleire dosar i ein periode, seier FHI-direktør Camilla Stoltenberg i ei pressemelding.

330 stader vil dermed få 3 prosent færre vaksinedosar framover dersom regjeringa tek FHIs tilrådingar til følgje.

Så langt har det vorte sett nesten ein halv million i Noreg. Rundt 160.000 personar er fullvaksinerte.