FHI: Omfordeling av vaksinar tidlegast mogleg frå neste veke

– Av praktiske årsaker vil ei eventuell geografisk skeivfordeling av AstraZeneca-vaksinen tidlegast vere mogleg frå veke 10, og frå veke 11 for mRNA-vaksinane, heiter det.

Dette omfattar Pfizer/Biontec- og Moderna-vaksinane, og det kjem av at ein stor del av dosane er sette av til dose to, og at det tek tid å endre vaksinelogistikken.

Ifølgje vaksinasjonskalenderen som beskriv kor mange vaksinedosar vi kan få til Noreg dei neste månadene, vil alle over 65 år ha fått første dose vaksine i midten av april.

– Det betyr at vi sannsynlegvis vil ha størst gevinst av å realisere geografisk skeivfordeling raskt, skriv FHI i tilrådinga si.

