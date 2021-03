Baneheia-saka skal behandlast av Borgarting lagmannsrett

innenriks

Det var eit einstemmig ankeutval i Høgsterett som kom til denne avgjerda tysdag.

– Dersom særlege grunnar taler for det, kan saka visast til ny behandling ved ein annan lagmannsrett. Partane har fått høve til å uttale seg, skriv Høgsterett i avgjerda.

Kristiansens forsvarar, advokat Arvid Sjødin, uttalte til NTB førre veke at han meinte det mest naturlege og enklaste for partane og vitne ville vere om ei ny behandling av saka går for Borgarting lagmannsrett.

Saka kunne ikkje gått for Agder lagmannsrett som kunngjorde dommen mot Kristiansand som nyleg vart gjenopna.

Førre veke bestemde òg Riksadvokaten at det ikkje skal vere Agder statsadvokatembete, men Oslo statsadvokatembete som skal gjennomgå saka og komme med ei tilråding om det bør gjennomførast full behandling i lagmannsretten eller om det skal kunngjerast frifinnande dom utan hovudforhandling.

Kristiansen vart dømt til 21 års forvaring etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) vart valdteken og drepen i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Jan Helge Andersen vart dømd til 19 års fengsel. Han har sona ferdig.