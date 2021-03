Utdanningsforbundet: Lærarmangelen er ei varsla krise

innenriks

I fjor vår leverte lærarutdanningane 2.019 nye kandidatar til den norske grunnskulen, men til våren kjem det berre 407.

Det er ein manko på 1.612 i forhold til normalen. 800 av desse er småskulelærarar, viser tal Khrono har henta inn frå alle lærestadene i landet som utdannar grunnskulelærarar.

Leiar Steffen Handal i Utdanningsforbundet meiner tala som Khrono presenterer, er ei varsla krise, og at dei så langt har sett lite eller ingenting til gode tiltak for å betre situasjonen.

– Ei anna bekymring vi har, er at vi får mange signal om at presset under pandemien no gjer at eldre lærarar som opphavleg hadde planlagt å jobbe til pensjonsalder, vurderer å gå av før. Vi har auka sjukefråvær blant lærarane, og så mange som halvparten av medlemmene våre seier at dei vurderer å søkje seg til eit anna yrke, understrekar Handal.

