Terrortiltalt kvinne: Eg var tilhengjar av valdeleg jihad

– Eg var ikkje negativt innstilt til det Bastian fortalde. Alt han stod for då, stod eg for sjølv. Eg berre lo og fniste av det han fortalde, sa den 30 år gamle kvinna innleiingsvis i forklaringa si for retten.

Den mykje omtalte straffesaka mot kvinna som reiste til Syria i 2013, og som sju år seinare vart redda heim av norske styresmakter, starta i Oslo tingrett måndag morgon. Gjennom fire veker skal retten høyre bevisa og ta stilling til om det skal vere straffbart å vere gift med IS-deltakarar, passe barna og stelle heime.

Kledd i kvit skjorte og svarte bukser, svarte kvinna lågmælt og forsiktig på spørsmålet til retten om personalia og straffskuld. Då aktor heldt innleiingsforedraget sitt, sat ho roleg og følgde med, og kommuniserte kort med forsvararen sine nokre få gonger.

Kvinna svarte nektande på spørsmål om ho erkjenner skuld etter tiltalen om deltaking i terrororganisasjon, men stadfesta i forklaringa si at ho var tilhengjar av krigføringa i Syria.

Vart radikalisert

Kvinna vart i 2011 og 2012 radikalisert etter at ho slutta seg til dei islamistiske organisasjonane Islam Net og Profetens Ummah. Det endra òg tankane hennar rundt heilag krig – valdeleg jihad – sjølv om ho seinare i forklaringa svarte nektande på spørsmål om ho var tilhengjar av å bruke vald for å oppnå politiske mål.

– På den tida hadde eg ein ganske radikal tankegang rundt dette med valdeleg jihad. Eg var ganske positiv til det, sa ho.

Ho fortalde om kommunikasjonen mellom henne og Bastian Vasquez, som drog til Syria for å slutte seg til Nusrafronten og utøve heilag krig i 2012. Derifrå gav han henne historier, mellom anna om at han hjelpte til med å utplassere vegbomber, ifølgje forklaringa for retten.

– Eg berre lo, og reagerte ikkje på det, sa ho.

Seinare skulle ho sjølv dra til Syria for å slutte seg til ektemannen. Ho hevda i retten at det var kjærleik til han som var den viktigaste drivkrafta bak reisa, men at den radikale tankegangen hennar førte til at ho ikkje hadde nokon innvendingar eller kritiske tankar rundt kva Vasquez dreiv med der.

Visste kva ho gjekk til

Statsadvokat Geir Evanger påpeika i innleiingsforedraget sitt på at han meiner det ikkje er tvil om at den IS-tiltalte kvinna visste at ho drog til ein ekstrem organisasjon, og kva dette innebar, då ho drog til Syria i 2013.

– Ho visste at Vasquez var med i Jabhat al-Nusra, og at det var ei ekstrem militær gruppering. Ho visste òg at Vasquez var ein militant krigar, og at han deltok i terror, sa aktor Geir Evanger under innleiingsforedraget sitt på den første dagen av rettssaka mot kvinna.

– Det finst òg bevis på at ho ønskte våpen då ho drog ned, sa Evanger. Han presiserte at kvinna sjølv har nekta for at ho ønskte våpen.

Aktor meiner òg at kvinna hadde såpass god innsikt i tolkinga til jihadistane av islam at ho visste at rolla hennar ville vere at ho måtte halde seg i heimen, og i praksis missa fridommen sin, då ho drog ned.

Det avgjerande for retten blir om rolla hennar som husmor er å rekne som straffbar deltaking i ein terrororganisasjon. Det er det ikkje, påpeika forsvararen hennar, advokat Nils Christian Nordhus i retten.

– Kjernen i forsvaret vårt er at straffebodet om deltaking i ein terrororganisasjon ikkje rammar ekteskap, barnepass og arbeid i heimen, sa Nordhus då han gav retten sine merknader til innleiingsforedraget til aktor.

