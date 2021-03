innenriks

Det er andre dag på rad at snøskredfaren er på kategori fire for desse områda. Tysdag er det venta at faren blir redusert til kategori tre, stor fare.

Det blir venta naturleg utløyste skred i alle fire område.

Lenger sør i Nord-Noreg er det betydeleg snøskredfare måndag. Det same gjeld for Trollheimen.

