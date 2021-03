Statsministeren og Gahr Støre kritiserer Molde-ordføraren

innenriks

– Kommunar over heile landet gjer ein god jobb med å slå ned lokale utbrot. Men det er ingen tvil om at Oslo over tid har hatt det tøffare enn andre, skriv Solberg på Facebook-sida si og held fram:

– Eg meiner utspel som set by og land opp mot kvarandre, er unødvendige bidrag i koronadebatten. Derfor meiner eg utspelet frå Molde-ordførar Torgeir Dahl blir eit unødvendig sidespor. Dette står vi i saman – og skal komme ut av saman, skriv ho vidare.

Molde-ordførar Torgeir Dahl har fått mykje merksemd på grunn av utspela sine søndag, der han først kritiserte Oslo for ikkje å ha fått kontroll på pandemien, og deretter bad hovudstaden skeivfordele vaksinane sine internt før dei bad om hjelp frå resten av landet.

Utsegnene får også Arbeidarparti-leiar Jonas Gahr Støre til å reagere.

– Eg meiner det er rimeleg å seie at Oslo er den kommunen som over tid har hatt det tøffast. Dei som tek avgjerder i Oslo, anten det er byrådet eller dei lokale, har dei vanskelegaste avgjerdene. Då er det trist at ein ordførar i ein by som har sloppe billig frå det, lèt partipolitikken komme først, seier Støre til VG.

Han meiner han Dahl teiknar eit feil og misvisande bilete av smitteproblema i Oslo.

– Det Molde-ordføraren ikkje brukte eitt ord på, var importsmitte og dei muterte virusvariantane som no kjem gjennom. Oslo og Oslo-regionen ligg tett på ein flyplass og ei grense som har vore dårleg kontrollert i mange månader. Menneske har reist inn utan å bli testa inntil grensene måtte stengjast. Då sit Oslo igjen med dei konsekvensane, seier Støre.

