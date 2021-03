innenriks

Smittetilfella fordeler seg på tre registrerte fredag, éin laurdag og to søndag. Det dreier seg om eit barn under 10 år, to personar i 20-åra og tre i 30-åra. Alle har mildt sjukdomsforløp, opplyser Trondheim kommune.

Rundt 21 tilsette og 35 barn ved Gartneriet barnehage er sett i karantene, i tillegg til at tre tilsette ved Gartneriet avlastingsbustad er sett i mellombels karantene.

