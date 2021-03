SV ber FHI offentleggjere vaksineråd

innenriks

– FHIs vurderingar av vaksinestrategien må vere offentlege, seier SVs helsepolitiske talsperson Nicholas Wilkinson til NTB.

Han meiner tillit og openheit knytt til strategien er avgjerande.

– I ein så pressa situasjon som vi er no, og med så mange spørsmål knytte til strategien som er vald, er det ille at folk ikkje veit kva FHI tilrår eller kvifor, seier han og peikar på at vaksinestrategien består av både politikk og faglege råd.

– Då må vi sikre at alle faglege råd er tilgjengelege så vi kan ta dei riktige politiske vala, påpeikar han.

Folkehelseinstituttet (FHI) opplyste fredag at dei har drøfta ein endra vaksinestrategi for smitteutsette område. Dei ville likevel ikkje seie noko om kva vurderingar FHI har gjort.

Regjeringa skal ta si avgjerd denne veka.

(©NPK)