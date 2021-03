Politiet ber skodelystne halde seg unna Stjørdalselva

innenriks

Fleire hus langs elva er evakuerte etter at det i helga danna seg store isproppar og issvullar.

Situasjonen blir akkurat no vurdert som stabil, opplyser Trøndelag politidistrikt måndag. Det er likevel venta at elva vil stige utover dagen på grunn av nedbør og flaum.

– Politiet ber innstendig om at publikum held seg borte frå område med isblokker på jorde og langs elva, då desse er ubereknelege. Og vi understrekar at dette ikkje er eigna som leikeplass for barn, seier innsatsleiar Veronika Hammer.

