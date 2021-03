IS-tiltalt kvinne: Eg var tilhengjar av valdeleg jihad

innenriks

– Eg var ikkje negativt innstilt til det Bastian fortalde. Alt han stod for då, stod eg for sjølv. Eg berre lo og fniste av det han fortalde, sa den 30 år gamle kvinna innleiingsvis i forklaringa si for retten.

Ho sikta til kommunikasjonen mellom henne og Bastian Vasquez, som drog til Syria for å slutte seg til Nusrafronten og utøve heilag krig i 2012. Han fortalde mellom anna at han hjelpte til med å utplassere vegbomber, ifølgje forklaringa for retten.

Kvinna vart i 2011 og 2012 radikalisert etter at ho slutta seg til dei islamistiske organisasjonane Islam Net og Profetens Ummah.

Ho bad først om å få halde ei fri forklaring før ho skulle gi Oslo tingrett forklaringa si måndag formiddag, men fekk så store problem at ho måtte gi opp. Forklaringa hennar innleiingsvis skjer derfor ved at dommaren stiller spørsmål og ho svarer. Aktor og forsvarar skal få stille spørsmål til henne seinare i prosessen.

– På den tida hadde eg ein ganske radikal tankegang rundt dette med heilag krig. Eg var ganske positiv til det, sa ho.

Seinare skulle ho sjølv dra til Syria for å slutte seg til ektemannen. Ho hevda i retten at det var kjærleik til han som var den viktigaste drivkrafta bak reisa, men at den radikale tankegangen hennar førte til at ho ikkje hadde nokon innvendingar eller kritiske tankar rundt kva Vasquez dreiv med der.

– Hadde eg ikkje vore så forelska i Bastian, hadde eg ikkje reist ned, sjølv om eg hadde den radikale tankegangen.

