Frode Berg: Absurd å hemmeleghalde spionrapport

– Det er mitt håp at den nyoppnemnde stortingskomiteen bidreg til at både eg og andre får maksimalt innsyn i rapporten, skriv Berg i brevet.

Stortinget sette sist torsdag ned ein særskild komité som skal behandle rapporten frå EOS-utvalet, som er Stortingets kontrollorgan for dei hemmelege tenestene. Forsvarsdepartementets avgjerd om å hemmeleghalde rapporten er eitt av temaa som skal diskuterast.

– Eg ser ikkje bort frå ein diskusjon om grunnlaget for hemmeleghald og ei eventuell vurdering av om delar kan offentleggjerast, seier Dag Terje Andersen (Ap) til Klassekampen.

Stortinget kan likevel berre be regjeringa om å lage ein ugradert versjon av rapporten.

– Absurd

– Eg har verkeleg vanskeleg for å forstå at dette kan vere sant. Det er heilt absurd av mange grunnar. For det første er jo store delar av saka allereie kjent for offentlegheita, skriv han i brevet.

– Absurd er det òg for meg at den som blir granska, sjølv kan bestemme at resultata av granskinga skal haldast hemmeleg. Eg meiner at dette ikkje kan vere siste ord i saka. Eg har for eigen del eit stort behov for å forstå det som skjedde, og det meiner eg å ha eit visst krav på, skriv han vidare og viser til at han har vorte lova svar av E-tenesta på mange av dei spørsmåla han hadde ved heimkomsten.

– Så langt har eg ikkje fått svar på eit einaste eitt, seier han.

Den pensjonerte grenseinspektøren vart arrestert av russisk tryggingspoliti 5. desember 2017. Han vart skulda og dømd til 14 års fengsel for spionasje og sat nesten to år i fengsel før han vart benåda i november 2019.

Har sett fram til rapporten

Berg har innrømt at han jobba for norsk etterretning, men hevdar at han ikkje innsåg rekkjevidda av det han var med på og risikoen han tok gjennom kureroppdraga sine i Russland.

– Heilt sidan eg kom tilbake til Noreg i november 2019, har eg sett fram til konklusjonane frå EOS-utvalet. Allereie då eg sat i høgtryggingsfengselet Lefortovo i Moskva, fekk eg informasjon om at EOS-utvalet var i gang med arbeidet sitt. For meg var det ein lette å høyre at eit uavhengig organ skulle granske den ulykksalige etterretningsoperasjonen, skriv han i brevet.

– Desto større vart skuffelsen sist torsdag då eg fekk beskjed om at ikkje eit einaste ord frå rapporten blir offentleg. Så vidt eg forstår, skal heller ikkje eg, som vel i det minste er ein av partane her, få sjå eit einaste komma eller punktum i denne rapporten.

– Vi skal heller ikkje få vite om nokon er å kritisere eller kva som er grunnen til hemmeleghaldet, skriv han.

Forsvarar hemmeleghald

Også EOS-utvalets leiar Svein Grønnern seier at utvalet i utgangspunktet ønskte mest mogleg offentlegheit om innhaldet i rapporten.

– Vi har i fleire omgangar teke opp med forvaltninga om heile eller delar av han kunne takast med i ei ugradert melding til Stortinget, sa Grønnern til NTB torsdag.

Men Forsvarsdepartementet har altså valt å gradere heile rapporten.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har forsvart hemmeleghaldet etter at det torsdag vart kjent at rapporten blir verande tryggleiksgradert. Det gjeld òg om det er uttalt kritikk eller ikkje i rapporten.

– Det er ein krevjande balansegang mellom openheit og tryggleik. Ved å organisere kontrollen på denne måten blir det sikra at EOS-tenestene blir kontrollerte av eit organ som er uavhengig av forvaltninga, samtidig som informasjon som kan skade tryggleiken til riket, ikkje kjem ut, sa han til NTB torsdag.

