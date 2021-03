Førebels ikkje nye tiltak i Nordre Follo

innenriks

Etter at det vart klart at Oslo kommune innførte nye og inngripande tiltak søndag kveld, vurderer nokre av nærkommunane om dei skal gjere det same. Men i Nordre Follo er det førebels ikkje aktuelt.

Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold opplyser på nettsidene til kommunen at dei i Nordre Follo er førebudde på at situasjonen raskt kan endre seg, men at ingen tiltak blir i dag endra i kommunen.

– Vi følgjer nøye med på situasjonen og ser dessverre at ein aukande del av smitten i regionen har den muterte varianten. Dette vil ha stor betydning for kva tiltak som blir nødvendig framover. Per i dag har vi eit lågare smittetrykk i Nordre Follo, men smittesituasjonen er framleis svært sårbar og ustabil, seier ho.

I Nesodden kommune blir det heller gjort ikkje innstrammingar. Bakgrunnen for dette er relativt låge smittetal, og at kommunen frå før har tiltak som skal hindre smitte utanfrå. Likevel kjem Nesodden kommune med ei oppmoding.

– Alle, ikkje minst dei som pendlar til og frå Oslo, blir oppmoda til å ha heimekontor viss dei kan utføre arbeidet heimanfrå, heiter det på nettsidene til kommunen.

(©NPK)