Få positive ringverknader av nye vegar

Ei undersøking frå NTNU viser at få av dei forventa ringverknadene ved nye vegutbyggingar faktisk skjer, skriv Dagsavisen.

Funn etter ti store vegprosjekt som var ferdigstilte mellom 2005 og 2014, viser at det berre var fire av 19 kommunar som hadde fått fleire bedrifter, trass i kortare reisetid på mellom 5 minutt og éin time. To av dei hadde faktisk fått færre bedrifter. Berre tre kommunar hadde fått auka sysselsetjing, og fire kommunar melde om fleire innbyggjarar.

På alle vegstrekningane var det derimot målt betydeleg auka trafikk, fleire av dei med meir enn ei dobling.

– Frå eit samfunnsøkonomisk perspektiv gir mange av vegprosjekta eit netto tap for samfunnet, slår seniorforskar Morten Welde ved NTNU fast.

Welde seier at nye vegar fører til byspreiing og meir køyring for folk som vel å busetje seg langt frå sentrum for å pendle fram og tilbake. Forskinga har vist at sjølv om nye og betre vegar fører til redusert reisetid per mil, så aukar gjennomsnittleg reisetid per person fordi folk flyttar lenger unna.

