Advokat ikkje fornøgd med Gyldendals tiltak for heimefront-bok – krev at alle bøkene blir trekte

– Vi er fornøgd med at dei imøtekjem kravet om retting av feila i boka, men føreset òg at dei byter inn frå alle som har fått feil bok så langt og er ikkje tilfreds med at dei i mellomtida vil prøve å selje ei bok dei veit og har erkjent at inneheld injurierande feil, skriv Elden i ein e-post til NTB.

Måndag vart det kjent at Gyldendal ikkje vil trekkje den omstridde boka «Hva visste hjemmefronten?», men jobbar med å lage ein ny versjon av boka der alle påstandar er gjennomgått. Elden trua med å stemne Gyldendal for retten dersom ikkje boka vart trekt, men vil ikkje seie om dette framleis er aktuelt.

– Det må vi vurdere med klientane, skriv Elden.