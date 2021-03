70 tilsette i karantene ved Universitetssjukehuset i Harstad

innenriks

– To tilsette har testa positivt og har sett 21 personar karantene. I tillegg har mange av våre tilsette vore nærkontaktar eller på treningssenteret, seier driftsleiar Gina Johansen ved sjukehuset til NRK.

I alt 12 personar er registrerte smitta i Harstad, og over 800 personar er i karantene etter smittespreiing på treningssenteret Family Sports Club på Seljestad.

Sjukehuset held oppe vanleg drift og beredskap, og pasientar blir bedne møte til time som avtalt.

Ventar fleire smitta måndag

Fleire av dei tilsette er i såkalla ventekarantene og kan returnere på jobb dersom koronatesten er negativ. Ordninga vart innført som ei følgje av den britiske virusmutasjonen.

Johansen seier at smittesituasjonen er uoversiktleg og uavklart og at det derfor kan bli påvist fleire smittetilfelle.

Søndag vart det ikkje registrert nokon nye tilfelle av covid-19 i Harstad, men over 700 personar er testa. Det er dermed venta fleire positive prøvesvar måndag.

Strengare tiltak

Alle som var innom senteret førre veke utanom ettermiddagane, er bedne om å teste seg og gå i karantene til dei har testa seg for korona og fått negativt svar.

Kommunen har valt å innføre strengare tiltak etter utbrotet. Kultur-, underhaldnings- og fritidsaktivitetar innandørs er stengt, men det er gjort unntak for toppidrett og organiserte aktivitetar for barn og unge under 20 år. Alkoholservering er framleis tillaten, men kontaktopplysningar til gjester skal registrerast.

Varer til 8. mars

Det blir òg påbod om heimekontor så langt det er praktisk mogleg, og munnbind skal brukast når éin meters avstand ikkje kan haldast på offentleg stad.

Over fem gjestar i heim og fritidsbustader er ikkje tillate, og det kan maksimalt vere ti personar til stades samtidig på private og offentlege innandørsarrangement.

Tiltaka tredde i kraft natt til søndag og varer fram til måndag 8. mars. Dei kan bli forlengde.

