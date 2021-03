50 meter breitt steinskred sperrar fylkesveg i Bergen – blir stengd til tysdag

innenriks

Etter at ein geolog hadde undersøkt området, vart det bestemt at vegen ikkje opnar igjen før tysdag, skriv Vest politidistrikt på Twitter klokka 15.20.

– Det må maskiner til for å fjerne steinane. Det er ikkje mogleg å gjere det med handmakt. Eg har høyrt at dette skal vere eit stygt område med tanke på ras, seier operasjonsleiar Per Algrøy i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Politiet ser det ikkje som nødvendig å evakuere bustadene som ligg langs vegen.

Det blir omkøyring via E39. Ein entreprenør vart måndag send til staden for å rydde opp.

