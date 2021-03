115 nye koronasmitta i Oslo siste døgn

innenriks

Det er 14 mindre enn gjennomsnittet dei førre 14 dagane, som var på 129 smitta per dag.

Talet på smitta siste døgn er 23 færre enn dagen før. Same dag førre veke vart det registrert 106 smittetilfelle.

Stovner bydel har det høgaste smittetrykket. Der er det no 468 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Alna bydel har andreplassen med 446 og Grorud er på tredjeplass med 419 smitta per 100.000.

Det lågaste smittetrykket finn vi i Ullern og Nordre Aker med 139 og 145 smitta per 100.000 innbyggjarar.

Totalt er 20.131 Oslo-borgarar registrerte smitta sidan mars i fjor. Rundt ein firedel av tilfella, litt over 4.800, er registrerte i aldersgruppa 20 til 29 år. Folk under 30 år står for 43 prosent av smittetilfella i hovudstaden.

Søndag kunngjorde Oslo kommune ei ny sosial nedstenging i hovudstaden. Bakgrunnen for innstrammingane i hovudstaden er sterkt stigande smittetal den siste tida. Den nye nedstenginga gjeld frå midnatt natt til tysdag 2. mars til 15. mars.

Byrådet tilrår folk å unngå private samankomstar og besøk i private heim, det blir innført raudt nivå på vidaregåande skular og butikkar og serveringsstader blir stengt.

(©NPK)