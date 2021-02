Tromsø-ordførar: Viktig at vi held ut på oppløpssida

innenriks

I tillegg testa to personar busette i Oslo, som var på besøk i Tromsø i helga, positivt.

– Det siste døgnet viser at vi framleis står i ein pandemi, og kor lite som skal til for at smitten spreier seg, sa Tromsø-ordførar Gunnar Wilhelmsen på koronapressekonferansen på fredag.

Og legg til:

– Løysinga er nær, vi er i gang med vaksinasjonen, og det gjer at vi skal vinne tilbake kvardagen. Det er viktig at vi held ut på oppløpssida.

Kommuneoverlege Inger Hilde Trandem i Tromsø fortel at sju av dei åtte tilfella kan knytast til utbrotet i Oslo-området, og dessutan at dei ser ein auke i delen smitta som har muterte virus.

– Dersom vi ser at dette utbrotet spreier seg og etablerer seg vidare i Tromsø, må vi vurdere å innføre strengare tiltak. Dette vil vi vite meir om til veka, seier ho.

Fagleiar Øivind Benjaminsen ved koronasenteret sa torsdag at det blir venta nye positive prøvesvar og at det no går føre seg eit stort smittesporingsarbeid.

– Det er eit betydeleg tal nærkontaktar som er sette i karantene. Vi har gått breitt ut for å slå ned dette utbrotet, seier han fredag.

(©NPK)