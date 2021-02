Sylvi-effekt og Frp-byks på ny måling

innenriks

Målinga er gjort frå 22. til 24. februar, etter at Siv Jensen varsla at ho gir seg som partileiar og peika på Sylvi Listhaug som arvtakar. Sist Framstegspartiet gjorde det så godt i Dagbladets måling, var i august i fjor.

– Eg trur det er ein effekt av glade Frp-arar som jobbar på. Om det òg er ein Sylvi-effekt eller ein Ketil-effekt, så er det ikkje meg imot. Uansett er dette ei stor vitamininnsprøyting for oss medan vi nærmar oss den lange valkampen, seier Siv Jensen til Dagbladet.

Mandatutrekninga gir Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV fleirtal på Stortinget. Dei tre partia ville fått 87 av 169 mandat viss dette var valresultatet. Både Raudt og MDG hamnar under sperregrensa, og får berre tre mandat til saman.

Borgarleg blokk gjer det betre enn på nokon målingar sidan oktober, sjølv om Høgre går tilbake 2,3 prosentpoeng. Venstre rykkjer over sperregrensa med ein vekst på 2,1 prosentpoeng til 4,6 prosent. Til saman får borgarleg side 79 mandat, som er seks færre enn det som blir kravd for fleirtal. Dersom også KrF kjem over sperregrensa, er det ikkje langt til nytt borgarleg fleirtal.

Resultata for alle partia i målinga, (endringar frå januarmålinga i parentes):

Høgre 23,1 (-2,3), Ap 20,3 (-0,1), Sp 17,7 (-3,7), KrF 3,3 (+0,4), Venstre 4,6 (+2,1), Frp 12,9 (+3,4), Raudt 2,7 (-2,6) MDG 3,7 (+1,9), og SV 7,8 (+0,1).

I målinga har 755 stemmepersonar svart på kva parti dei ville stemt på dersom det var stortingsval i morgon. Feilmarginen er mellom 1,5 og 3,3 prosentpoeng og størst for dei største partia.

(©NPK)