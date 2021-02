Stigande smittetal i Oslo-regionen – FHI meiner kommunar må vurdere kontaktreduserande tiltak

innenriks

Dei nasjonale smittetala er høgare enn dei har vore sidan 13. januar. I hovudstaden er smittetalet det høgaste på over tre månader.

Både Helsedepartementet, Helsedirektoratet og Oslo kommune har fredag uttrykt bekymring over smittetala.

Auken i hovudstaden kan ha samanheng med framveksten av nye variantar med større spreiingsevne, ifølgje overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI).

– Vi er uroleg for dette. Kommunane må no gjennomføre endå betre testing og smittesporing med karantene og fortløpande vurdere kontaktreduserande tiltak, seier Aavitsland til NTB.

Mutert dominerer snart

Han seier at den såkalla britiske varianten av koronaviruset no er i ferd med å bli dominerande på Austlandet. Den spreier seg lettare og er derfor vanskelegare å få kontroll med, ifølgje Aavitsland.

– Elles dukkar det opp virusvariantar òg andre stader, men vi ser at kommunane stort sett klarer å slå ned utbrota, seier han.

– Det betyr at også variantane kan kjempast mot, men det krev litt sterkare tiltak, seier Aavitsland.

FHI har lenge påpeika at det berre er eit spørsmål om tid før dei muterte og meir smittsame variantane dominerer i heile landet.

FHI anslår i den siste vekerapporten sin at R-talet, som seier kor mange ein smitta person smittar vidare, truleg har lege på rundt 1,0 sidan 1. februar. Dei meiner likevel at talet kan ha lege høgare enn dette førre veke.

I Oslo bereknar dei at R-talet ligg på 1,4.

Viktig å teste seg etter vinterferie

Aavitsland påpeikar at smittesituasjonen elles i landet er nokså roleg.

Smitteauken no er i all hovudsak i Oslo-området og på Sørlandet rundt Kristiansand, understrekar han.

– Men kommunane må vere årvakne no i samband med vinterferien, når folk har reist mykje og kanskje vore i kontakt med folk frå andre delar av landet, seier Aavitsland.

Han seier det er viktig at alle som kjem heim frå vinterferie med symptom, sjølv mild forkjøling eller halsbetennelse, held seg heime og bestiller ein test.

Kappløp mellom vaksinen og variantane

FHI har anslått at heile den vaksne befolkninga kan vere fullvaksinerte innan sommaren, noko som har styrkt håpet om ein tilnærma normal sommar.

Aavitsland seier at vi ligg godt an i løypa for å kunne klare dette, men understrekar at det avheng av handteringa av virusvariantane.

– Vi har eit kappløp gåande mellom variantane på det eine laget og vaksinasjonsprogrammet og folk flest på det andre, seier Aavitsland.

– Viss vi får vaksinar raskt nok og folk følgjer tiltaka, så vinn vi dette kappløpet, og då kan vi ha ein nokså roleg sommar med lite smitte, men neppe med utanlandsreiser og festivalar, seier han.

