Solberg diskuterte løysing for dagpendlarar med Löfven

Frå måndag kan dagpendlarar frå Sverige og Finland igjen komme på jobb i Noreg, melder regjeringa på nettsidene sine.

Løysinga inneber eit strengt testregime. Kontrollen og dokumentasjonen av testing, bustad og arbeidsgivarar blir betydeleg strengare enn ordninga før grensa i praksis vart stengd.

Fredag morgon snakka statsminister Erna Solberg (H) med sin svenske kollega om løysinga.

– Eg hadde ein god samtale med statsminister Stefan Löfven i dag tidleg. Etter råd frå helsestyresmaktene kan vi gjere nokre lettar for dei som dagpendlar over grensa, under eit strengt test- og kontrollregime. Samtidig er smittesituasjonen slik at vi ikkje no kan opne grensene ytterlegare, men vi vil sjølvsagt følgje situasjonen tett framover, seier Solberg.

Det var ikkje meininga at dei to statsministrane skulle ha samtale før måndag.

Test kvart sjuande døgn

Etter at Noreg stramma ytterlegare inn innreiseregelverket i slutten av januar, har nesten alle arbeidstakarar frå Sverige og Finland som dagleg pendlar til Noreg, vorte hindra i å gå på jobb, med unntak av helsepersonell.

Men frå måndag kan dei rundt 3.000 dagpendlarane dette gjeld, igjen komme på jobb, men det vil skje under eit strengt testregime

Dagpendlarane frå Sverige og Finland må ved innreise vise fram negativ covid-19-test teke i løpet av dei siste sju døgna. Testen må vere teken i Noreg, Sverige eller Finland, og før grensepasseringa.

Må registrere seg ved kvar innreise

Regjeringa opplyser at dagpendlarane frå Sverige og Finland i grensekontrollen må dokumentere bustad i Sverige eller Finland.

Det blir kravd attest frå norsk arbeidsgivar som stadfestar at vedkommande er dagpendlar, inkludert informasjon om arbeidsstad, arbeidstid og at avstand til heimen ikkje er til hinder for dagpendling.

I tillegg må den enkelte arbeidstakaren òg registrere seg i forkant av kvar innreise.

– Smittesituasjonen i Noreg og i Europa gjer at vi ikkje kan opne for mykje av gongen, men det er bra at vi no har funne ei løysing for denne vesle gruppa dagpendlarar som har vore i ein svært vanskeleg situasjon, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).