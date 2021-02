Oslo er børsvinnaren i Europa så langt i år

innenriks

Sluttindeksen på hovudindeksen på Oslo Børs var torsdag 1.027,16 poeng. Det svarer til ein vekst på 69,7 prosent frå botnnivået i 2020.

Etter kraftig børsfall då koronaen lamma Europa, var hovudindeksen nede i 605,28 poeng 16. mars i fjor. Torsdag var tredje dag på rad med rekord.

– Det er ikkje berre i ski-VM vi kan snakke om ein norsk trippel. Det kan vi òg på Oslo Børs, seier kommunikasjonssjef Geir Harald Aase i Oslo Børs til NTB.

Sidan har pilene berre peika oppover. Denne veka har det vore grøne tal i alle flater. Så langt i år har børsen styrkt seg med 5,5 prosent.

– Vi ser når vi samanliknar hovudindeksen med andre land, så er Oslo Børs den som stig mest i år, seier Aase.

Råvareselskap trekkjer opp

Han forklarer at det denne veka har vore dei råvarebaserte aksjane som har stått for den største veksten. Nettopp råvarebaserte aksjar er tungvektarane på Oslo Børs.

Olje- og gasselskapet Equinors aksjekurs har styrkt seg med 18 prosent så langt i år takka vere stigande oljeprisar. Samtidig har Hydro, som blir påverka av aluminiumsprisen, vakse med 22 prosent i 2021.

Veksten på Oslo Børs starta i november i fjor, som var ein av dei sterkaste månadene til børsen nokosinne. Då var det i stor grad såkalla vekstaksjar, altså nye selskap som blir høgst prisa på grunn av tru på framtidig vekst heller enn solid inntening her og no, som drog børsen oppover.

Den trenden har snudd, og det er no godt etablerte selskap med god og tydeleg inntening her og no som veks.

– Toppen er ikkje nådd

Nordeas sjefstrateg Erik Bruce sa torsdag til NTB at han trur på framleis vekst, sjølv etter rekorddagane på Oslo Børs.

– Eg trur ikkje det er på topp enno. Korleis oljeprisen utviklar seg, blir heilt avgjerande for Oslo Børs. Eg trur Oslo Børs har meir å gå på. Eg trur ikkje det kjem til å gå rett opp kvar dag vidare, men på sikt har eg tru på at børsane skal vidare oppover, seier Bruce til NTB.

Han fryktar ikkje at veksten på Oslo Børs er ein boble som vil sprekke og skade finansmarknaden.

– Nei, som eg ser det, er det ingen boble. Det er dei breie selskapa som tener gode pengar, som veks. Utsikten til inntening i bedriftene er ganske god, seier Bruce.

(©NPK)