LO etterlyser kompensensjon for grensependlarar

– Det er bra at regjeringa no omsider kjem på banen. Vi har sidan mars i fjor visst at dette kunne skje. Då er det ganske så utruleg at regjeringa ikkje har hatt nokon plan for dette, men har valt å lempe rekninga over på arbeidsfolk, seier LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen i ei pressemelding.

Frå neste veke vil grensependlarar igjen kunne komme på jobb, rett nok under eit strengt testregime, melder regjeringa på nettsidene sine.

Gabrielsen meiner dette berre er ei delvis løysing. Han meiner regjeringa må gi kompensasjon til dei grensependlarane som har stått heilt utan inntekt fordi dei ikkje har fått lov til å reise på jobb.

– Det må vere statsminister Erna Solbergs klare beskjed i møtet ho skal ha med Sveriges statsminister Stefan Löfven måndag, fastslår Gabrielsen.

