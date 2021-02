Løysing for dagpendlarar frå Sverige og Finland

innenriks

Etter at Noreg stramma ytterlegare inn innreiseregelverket i slutten av januar, har nesten alle arbeidstakarar frå Sverige og Finland som dagleg pendlar til Noreg, vorte hindra i å gå på jobb, med unntak av helsepersonell.

Men frå måndag blir det ei løysing, men under eit stengt testregime, melder regjeringa på nettsidene sine.

Kontrollen og dokumentasjonen av testing, bustad og arbeidsgivarar blir betydeleg strengare enn ordninga før grensa i praksis vart stengd.

– Smittesituasjonen i Noreg og i Europa gjer at vi ikkje kan opne for mykje av gongen, men det er bra at vi no har funne ei løysing for denne vesle gruppa dagpendlarar som har vore i ein svært vanskeleg situasjon, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).