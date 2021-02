Høgaste smittetal i Oslo sidan november – byrådsleiaren er bekymra

innenriks

Det siste døgnet er det registrert 231 nye koronasmitta i Oslo. Ikkje sidan 19. november har talet vore like høgt, og hovudstaden har meir eller mindre vore stengt like lenge.

– Oslo har dei strengaste tiltaka i landet, det har vi hatt lenge og det vil vi halde fram med. Derfor har vi hatt god kontroll over smittesituasjonen, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) til NTB.

– Men eg er bekymra over den aukande smitten no, spesielt fordi mange truleg har det muterte viruset, seier han.

Smitteauken det siste døgnet er 80 fleire enn dagen før. Det er òg dobbelt så mange som snittet den siste veka, som var på 115 smitta per dag. Same dag førre veke vart det registrert 105 smittetilfelle.

Stovner bydel har det høgaste smittetrykket. Der er det no 387 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Alna bydel har andreplassen med 345 og Grorud er på tredjeplass med 310 smitta per 100.000.

Det lågaste smittetrykket finn vi i Ullern og Nordre Aker med 115 og 118 smitta per 100.000.

Totalt er 19.660 Oslo-borgarar registrerte smitta sidan mars i fjor. Rundt ein firedel av tilfella, nesten 4.800, er registrerte i aldersgruppa 20 til 29 år.

(©NPK)