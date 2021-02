Fleire nye bygg har rasa ned i skredgropa i Gjerdrum

innenriks

Det er vêromslaget som har ført til auka aktivitet i skredgropa på Ask i Gjerdrum kommune, skriv Romerikes Blad.

– Det varme vêret bremsar ikkje akkurat opp prosessen med ytterlegare utglidingar. Det som no skjer, er som forventa. Det vil heilt sikkert skje endå fleire utglidingar utover våren, seier sikringsteknisk fagansvarleg Paul Christen Røhr i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) til avisa.

Politioverbetjent Anders Mansaas, som leiar søket etter den siste sakna etter leirskredet, seier det ikkje har vore aktivitet frå politiet i området dei siste dagane, men at det no blir planlagd nye synfaringar i skredområdet.

– Vi vil komme oss inn for å få eit nytt overblikk. At snøen er borte, gir oss betre visualitet. Samtidig skal hundane no ha eit betre luktbilete etter kvart som telen forsvinn. Samtidig går etterforskinga føre seg for fullt, siger Mansaas.

