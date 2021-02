innenriks

I tillegg opplyser kommunen på sine nettsider at fem av dei sju som fekk påvist smitte i Sandefjord onsdag, hadde fem den engelske varianten.

Dagen før var det ti tilfelle av den engelske virusmutasjonen.

Torsdag vart det òg kjent at to medarbeidarar og to pasientar i Sentrum heimesjukepleie er i isolasjon etter å ha testa positivt for covid-19. Smittesporing førte til at 18 medarbeidarar og 16 pasientar måtte i karantene.

