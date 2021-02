45 evakuerte frå heimane sine etter jordskred i Halden

innenriks

– Per no har vi ingen indikasjonar på at det er nokon fare for personar og bygningar. Vi gjer ei løpande vurdering av situasjonen, sa operasjonsleiar Kristian Loraas i Aust politidistrikt til Halden Arbeiderblad torsdag kveld.

Politiet fekk melding om jordraset klokka 20.44.

Grunnarbeid er truleg årsaka til skredet Ifølgje brannsjef Ole Christian Torgalsbøen har 50 til 70 meter av bryggjepromenaden sklidd ut i elva. Promenaden var allereie avstengd.

Brannvesenet søkte for å vere på den sikre sida i elva med båt, men gjorde ingen funn.

Bebuarar i Svenskegata 1, som er næraste bustadadresse, er evakuert.

– Det er den ytre kanten som har glidd ut i elva. Slik det ser ut no har ikkje massane under vegbanen flytta på seg, men no ligg det eksponert for vatn, seier Ulf Ellingsen, direktør for teknisk etat i Halden kommune.

