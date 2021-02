Stup i grensehandelen – nordmenn «harryhandlet» for 14 milliardar kroner mindre i fjor enn i 2019

innenriks

2 milliardar kroner svarer til ein nedgang på 87,7 prosent frå rekordåret 2019 då vi handla for 16 milliardar kroner i Sverige, viser tal frå Statistisk sentralbyrå.

– Beløpet er mindre enn vi har brukt på grensehandling kvart einaste enkeltkvartal dei siste ti åra, seier rådgivar Guro Henriksen i SSB.

Hovudårsaka til nedgangen i grensehandelen er reiserestriksjonane som følgje av koronapandemien.

– Sjølv om det vart letta noko på reiserestriksjonane i kortare periodar i løpet av sommaren, vart grensehandel som aktivitet meir eller mindre borte for nordmenn flest i 2020. At vi ikkje har hatt moglegheit for å handle over grensene ser vi tydeleg i detaljhandelen, der det vart sett fleire rekordar gjennom fjoråret, seier Henriksen.

Ifølgje Dagligvarerapporten til analyseselskapet NielsenIQ, som kom førre veke, vart det handla for 30,5 milliardar kroner meir i norske daglegvarebutikkar i fjor. Noko av auken kjem òg som følgje av at mange serveringsstader har halde stengt, at færre reiste utanlands og at fleire måltid vart etne heime som følgje av heimekontor.

Også talet på dagsturar til Sverige fall kraftig. I fjor vart det gjennomførte 1,5 millionar dagsturar frå Noreg til Sverige, mot 9,6 millionar turar i 2019.

SSB understrekar at det er uvisse rundt tala for fjerde kvartal i fjor fordi undersøkinga er basert på telefonintervju, og at svært få av respondentane gav opp å ha drege på dagstur til utlandet i 2020.

