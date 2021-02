Stor auke i talet på innanlandsreiser i 2020

innenriks

Innanlandsreiser utgjer normalt 60 til 70 prosent av alle reiser, i fjor låg delen på 91 prosent. Eit kraftig fall i talet på yrkesreiser innanlands førte likevel til at det samla talet for innanlandsreiser auka med 1,9 millionar, viser tal frå Reiseundersøkinga for 2020.

Samtidig viser undersøkinga at delen nordmenn som ikkje drog på ferie i 2020, auka frå 9,7 til 17,2 prosent samanlikna med 2019.

– Året 2020 var prega av mange restriksjonar knytt til koronapandemien, som førte til fleire endringar i korleis nordmenn kunne reise. Endringa vi ser i reisemønster, er som forventa, seier rådgivar Guro Henriksen i SSB.

Nordmenn drog på 4,1 millionar reiser med fjelltur som hovudmål i 2020, 1,6 millionar fleire enn året før. Vanlegvis er omtrent ein av ti reiser til fjellet, i fjor var det meir enn ein av fem reiser som var fjellturar.

Dei siste åra har nordmenn hatt omtrent 3 millionar reiser til storbyar kvart år. Tala for fjoråret viser at nordmenn i 2020 gjorde litt over 1 million reiser til storbyar. Dette kan sjåast i samanheng med tilrådingane til styresmaktene om ikkje å reise utanlands.

Nordmenn gjorde 3,8 millionar reiser i perioden oktober til desember i fjor. Dette er heile 30 prosent lågare enn fjerde kvartal 2019. Utanlandsreiser fall med heile 95 prosent og kan knytast direkte til strengare reiserestriksjonar i dei tre siste månadene i fjor, kjem det fram i rapporten.

