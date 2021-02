Støre og Vedum svarer ulikt på spørsmål om SV og statsministerposten

innenriks

I eit fellesintervju med NRK er det særleg to spørsmål duoen svarer ulikt på: Kven som skal bli statsminister, og om SV skal med i regjering.

På spørsmål om kven som skal bli statsminister, svarer Støre seg sjølv, medan Vedum ikkje vil svare. På spørsmål om kven som skal med i regjering, vil Støre ha med seg SV, medan Vedum stretar imot.

– Vi har vore tydelege på over tid at vi meiner ei Ap/Sp-basert regjering er det beste for landet. Det viktigaste er kva vi vil. Skal vi ha ein aktiv næringspolitikk, bruke alle delane av landet og faktisk lytte til dei som kjenner problema på kroppen, meiner vi den beste løysinga er mellom Sp og Ap, seier Vedum.

