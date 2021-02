Overlege trur fleire vart overraska over kraftige vaksinebiverknader

innenriks

Av meldingane om biverknader som så langt er sendt inn, er 1.204 behandla. 208 blir rekna som alvorlege, medan 996 er mindre alvorlege. Statens legemiddelverk meiner ingen av meldingane gir grunnlag for å endre vaksinebruken.

Fleirtalet av meldingane omhandlar svært vanlege og venta biverknader, som smerter på stikkstaden, hovudverk og generell uvelkjensle.

– Mange meldingar om desse kjende biverknadene kan tyde på at fleire ikkje var førebudde på kor kraftige desse reaksjonane kunne vere. Biverknadene kan vere ubehagelege, og det er ikkje uvanleg at ein føler seg så sjuk at det er nødvendig å vere heime eit par dagar frå jobb, seier overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket.

Ifølgje Legemiddelverket får dei yngre ofte ein meir kraftig respons på vaksinen. Det er ikkje samanheng mellom biverknader og effekten av vaksinen.

