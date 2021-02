Oslo byfutembete skal behandle utkastingssak på Tøyen

innenriks

Advokat Olav Lægreid har på vegner av familien bede domstolen behandle eit krav om mellombels åtgjerd for at familien kan bu i leilegheita inntil saka er endeleg avgjort.

Retten vil kunngjere rettsavgjerd i løpet av veke 9, opplyser Oslo byfutembete

Rettsmøtet går for lukka dører fordi det vil bli lagt fram helseopplysningar og sensitive personopplysningar.

Saka om familien på sju som vart kasta ut av ei kommunal leilegheit i Oslo, har skapt stort engasjement. Bakgrunnen for at familien ikkje lenger kunne bu i den kommunale bustaden, er at familiefaren har tent 15.000 kroner meir enn grensa for å ha rett på slik bustad.

