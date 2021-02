Oljefondet tente 34,3 prosent på miljøinvesteringane

innenriks

– Denne delen av investeringane i fondet hadde ei heilt fantastisk avkasting i fjor, sa direktør for eigarskap og etterleving Carine Smith Ihenacho i Noregs Bank Investment Management (NBIM) på eit presseseminar torsdag formiddag.

Miljøinvesteringane til Statens pensjonsfond utland – best kjent som oljefondet – fekk ei avkasting på 34,3 prosent i fjor, medan fondet samla sett auka med 10,9 prosent.

Det kom fram då NBIM la fram rapporten sin om ansvarleg forvaltning.

1 prosent av fondet

Ved utgangen av 2020 hadde oljefondet 98,9 milliardar kroner investert i aksjar i 90 selskap gjennom eigne miljøretta investeringsmandat fastsett av Finansdepartementet.

Heile Statens pensjonsfond utland var verd snautt 11.000 milliardar kroner fordelte på nesten 9.000 selskap. Miljøinvesteringane utgjorde dermed under 1 prosent av den totale verdien og omfanget av fondet.

Sidan oppstarten i 2010 har den årlege avkastinga på aksjeinvesteringane vore 9,5 prosent.

Dobla ramma

NBIM investerer i tre hovudtypar av miljøverksemd – lågutsleppsenergi og alternative drivstoff, rein energi og energieffektivisering og naturressursforvaltning. Selskapa må ha minst 20 prosent av verksemda si i desse segmenta for å kunne inngå i det såkalla miljøinvesteringsuniverset til fondet.

NBIM fekk i 2019 utvida ramma for miljørelaterte investeringar frå 60 til 120 milliardar. Stortinget gav samtidig tilslutning til at fondet kunne gå inn i unotert infrastruktur for fornybar energi.

Olje-kritikk

Framtiden i våre hender (FIVH) poengterer at fondet framleis er tungt inne i petroleumsverksemd – mellom anna dei største oljeselskapa i verda. Oljefondet har meir pengar i oljeselskap, som gjennom verksemda si og prosjekt tilsynelatande planlegg at vi ikkje skal nå klimamåla, enn i oljeselskap som planlegg for det motsette, ifølgje FIVH.

– Fondet bør vurdere kva selskap som har truverdige planar for å omstille seg i tråd med Parisavtalen, og styre investeringar mot desse, seier leiar Anja Bakken Riise.

