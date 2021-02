Mann innrømmer at han tende på gjest – varetektsfengsla i fire veker

innenriks

Mannen vart torsdag varetektsfengsla i fire veker, skriv Bergens Tidende.

To menn og ei kvinne vart køyrde til Haukeland universitetssjukehus etter husbråket. 34-åringen har i avhøyr forklart at han brukte raudsprit for å tenne på armen til ein mann som var på besøk hos han, skriv avisa.

Mannen som vart tend på, var i halvsøvne og vakna av at armen brann. 34-åringen har forklart at han prøvde å hjelpe mannen med å ta av seg kleda, men at han då vart slått.

Ifølgje andre vitne på staden hadde 34-åringen på seg briller og vernemaske då han tende på den andre mannen. Han sa i retten at han var «rusa som berre juling», og at handlinga var spontan.

– Han erkjenner delvis straffskuld og beklagar det som skjedde, seier forsvarar Kaj Wigum.

