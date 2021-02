Koronasmitta mann tiltalt for busstur i Trondheim

innenriks

– Så vidt eg veit, er det første gong eit brot på covid-19-forskrifta er med i ein tiltale i Trøndelag, seier politiadvokat Trygve Angen til avisa Nidaros, som først skreiv om saka.

Mannen i 50-åra er òg tiltalt for over 20 brot på eit besøksforbod som han er pålagt. På grunn av fleire lovbrot, er mannen varetektsfengsla.

Det er førebels ikkje kjent om mannen erkjenner straffskuld.

Politiadvokat Christian Spets seier til Adresseavisen at det var nokon som var kjent med at mannen var smitta, som melde saka til politiet.

– Vi meiner at det er bevis for at han visste at han var smitta av covid-19, seier politiadvokaten.

Saka skal opp i Sør-Trøndelag tingrett 5. mars.

(©NPK)