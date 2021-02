Ein person alvorleg skadd etter at bil vart teken av skred ved Fauske

innenriks

– Ein bil og ein person vart teken av skredet. Vedkommande er no lokalisert og teken ut av skredet, men er alvorleg skadd. Den skadde er teken med inn til Nordlandssjukehuset for behandling, seier operasjonsleiar Kenneth Magnussen i Nordland politidistrikt i ei pressemelding i 10-tida torsdag.

Politiet fekk melding klokka 7.50 om at det var gått skred over riksveg 80 ved Kistrand mellom Bodø og Fauske. Alt av disponibelt mannskap inkludert lavinehund vart sende til staden.

– Politiet ser av bilete som er tekne frå lufta inn i skredområdet, at det er stor fare for fleire skred i området. Det er derfor vedteke at riksveg 80 frå Nordvika til Sagelva, inntil vidare er stengt, seier Magnussen.

Anbefalt omkøyring er via fylkesveg 17 og fylkesveg 812 om Misvær og Saltstraumen.

Vaktkommandør Magne Brunes i Salten 110-sentral seier til NTB at det er snakk om eit sørpeskred, og at det òg har gått over jernbaneskjenene som går langs riksveg 80.

Hovudredningssentralen Nord-Noreg sende eit Sea King redningshelikopter og ei redningsskøyte til skredområdet.

Det har gått fleire små skred på riksveg 80 torsdag morgon. Også over E6 ved Namsskogan i Trøndelag har det gått skred.