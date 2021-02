EOS-utvalet om Frode Berg-hemmeleghald: – Vi ønskte mest mogleg offentlegheit

innenriks

– Det primære ønsket frå utvalet har vore mest mogleg offentlegheit om innhaldet i rapporten, og vi har i fleire omgangar teke opp med forvaltninga om heile eller delar av han kunne takast med i ei ugradert melding til Stortinget, seier EOS-utvalsleiar Svein Grønnern til NTB.

Torsdag gjekk utvalet ut med ei melding til Stortinget der dei skriv at forvaltninga har bestemt at alle opplysningane i rapporten der utvalet har undersøkt Frode Berg-saka, er tryggleiksgradert. Det gjeld òg om det er uttalt kritikk eller ikkje i rapporten.

Dermed får ikkje utvalet offentleggjere noko som helst av rapporten.

Eigen komité i Stortinget

EOS-utvalet er Stortingets kontrollorgan for dei hemmelege tenestene. Oppdraget frå utvalet er å kontrollere etterretnings-, overvakings- og tryggingstenestene.

Utvalet ber likevel Stortinget gjere seg kjend med innhaldet i rapporten.

– EOS-utvalet gir med dette særskild melding til Stortinget for å gjere merksam på at omsynet til Stortingets kontroll med forvaltninga tilseier at Stortinget bør gjere seg kjend med tryggleiksgraderte opplysningar, heiter det i pressemeldinga.

Stortingspresident Tone W. Trøen (H) stadfestar at meldinga er motteken.

– Vi vil sikre at saka blir forsvarleg behandla i Stortinget, seier ho på Stortingets nettsider.

Allereie torsdag kveld vil presidentskapet, etter dialog med dei parlamentariske leiarane, fremme forslag i Stortinget om at saka skal behandlast i ein særskild komité.

Presidentskapet foreslår at komiteen skal bestå av medlemmene i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og dessutan ein representant frå kvar av partigruppene til KrF, Raudt og MDG.

Vil ikkje seie kven som sa nei

Det var 17. november 2019 at EOS-utvalet offentleggjorde at dei ville starte ei undersøking av Frode Berg-saka. Utvalet gav den avsluttande fråsegna si i saka 14. desember i fjor.

Grønnern seier at utvalet etter lova er forplikta til å følgje avgjerdene til forvaltninga. Han vil likevel ikkje seie kven i forvaltninga som har teke avgjerda om at rapporten skal hemmeleghaldast.

– Samtidig har vi ein tryggingsventil i at vi, slik vi har gjort no, kan sende ei særskild melding om at Stortinget bør gjere seg kjend med innhaldet i rapporten, seier han.

Har berre skjedd éin gong tidlegare

Ifølgje Svein Grønnern har det berre har skjedd éin gong tidlegare i den 25 år lange historia til utvalet at forvaltninga har nekta offentlegheita innsyn i ein rapport frå EOS-utvalet.

– Det var i Berge Furre-saka, seier Grønnern.

Berge Furre var på 1990-talet medlem av Lundkommisjonen, som undersøkte om det var driven overvaking av den politiske venstresida under den kalde krigen. I same periode vart han sjølv etterforska for samarbeid med det austtyske tryggingspolitiet Stasi.

– Den gongen nekta forvaltninga å nedgradere meldinga som vi ønskte å gi til Stortinget. Vi gjekk til Stortinget med ei gradert melding, der stortingspresidenten gjekk til ansvarleg statsråd. Neste dag kom meldinga om at rapporten var nedgradert, seier Grønnern.

To år i fengsel

Den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg vart arrestert av russisk tryggingspoliti 5. desember 2017.

Han vart skulda og dømd til 14 års fengsel for spionasje og sat nesten to år i fengsel før han vart benåda i november 2019 som ein del av ein spionutvekslingsavtale. Til saman sat han 711 dagar i fengsel i Moskva.

Berg har innrømt at han jobba for norsk etterretning, men har påpeika at han ikkje innsåg rekkjevidda av det han var med på og risikoen han tok gjennom kureroppdraga sine i Russland.

