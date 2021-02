Dilemma i kø for Ap om rusreform

innenriks

Arbeidarpartiet har lenge ønskt ei rusreform som legg vekt på å hjelpe heller enn å straffe rusavhengige. Det er stadfesta i det nye programmet til partiet, som skal vedtakast på landsmøtet i april.

Men skal partiet seie ja eller nei til rusreforma til regjeringa, der avkriminalisering av mindre mengder narkotika til eige bruk er eit berande element? Dei siste dagane har frontane hardna internt i partiet.

– Må seie ja

NTB har teke ein ringerunde til ei rekkje av fylkesleiarane av partiet for å ta temperaturen på stemninga.

Blant dei som seier ja til rusreforma, er fylkesleiar Cecilie Knibe Kroglund i Agder Arbeidarparti.

– Det er ekstremt viktig for Arbeidarpartiet å seie at vi er for ei reform. Vi er nøydde til å gå den vegen. Å sende signal om at vi ikkje vil gå for ei behandlingsreform, ville vere veldig uheldig. Då er det betre å få retta opp svakheiter i reforma gjennom stortingsbehandlinga, meiner ho.

Sidan både Frp og Senterpartiet har vendt tommelen ned for rusreforma, er regjeringa avhengig av Aps stemmer for å få fleirtal. Det gir Ap eit stort forhandlingsrom, påpeikar stortingsrepresentant og fylkesleiar for Rogaland Ap Torstein Tvedt Solberg.

– Dette er ei viktig symbolsak, og det er veldig skadeleg dersom Ap blir sett på som motstandar av reforma. Men no er vi godt posisjonert for å få gjennom endringar som er i tråd med Aps politikk, påpeikar han.

Tru og tvil

Reforma skal behandlast i Stortinget denne våren. I midten av mars skal helse- og omsorgskomiteen ha ei open høyring om saka.

Storbyar som Oslo og Bergen, og dessutan AUF, går inn for å seie ja til reforma.

– Eg vil tru at fleirtalet hos oss vil gå inn for å støtte ho. Men mange ser dilemmaa. Det er mykje tru og tvil, seier fylkesleiar Frode Jacobsen i Oslo Ap.

Ein fylkesleiar som ikkje ønskjer å bli namngitt, meiner at det store dilemmaet er at ein ønskjer å hjelpe rusavhengige, men ikkje senke terskelen for unge rusbrukarar og rekreasjonsbrukarar gjennom å avkriminalisere eige bruk.

– Dette er nøtta i saka: Det er ikkje mogleg å avkriminalisere eige bruk utan at det må gjelde alle. Vi har likskap for lova, seier fylkesleiaren.

Mange fylkeslag har enno ikkje falle ned på eit standpunkt.

– Det kjem til å bli ein livleg diskusjon heilt inn mot landsmøtet, spår fylkesleiar Per Vidar Kjølmoen i Møre og Romsdal Ap. Han trur fylkespartiet vil dele seg på midten i saka.

Seier nei

Blant dei som seier blankt nei til reforma til regjeringa, er fylkesordførar Tore O. Sandvik i Trøndelag og Porsgrunn-ordførar Robin Martin Kåss. Dei meiner Ap bør avvise regjeringsforslaget og heller jobbe fram ei eiga reform.

– Regjeringas reformforslag er ikkje retta inn mot gruppa som treng hjelp i det heile, men mot rekreasjonsbrukarane. Det blir ikkje færre overdosedødsfall med denne reforma, seier Kåss til NTB.

Aps fylkesleiar i Trøndelag, Ingvild Kjerkol, som også er Aps helsepolitiske talsperson, meiner på si side at den vidare debatten må handle om førebygging og reaksjonar og forpliktande oppfølging for barn og unge.

– Her er nok haldninga hos oss at reforma til regjeringa er for svak, seier ho til NTB, men understrekar at ho no skal diskuterast på fleire temamøte og årsmøtet til fylkeslaget før dei tek endeleg stilling.

I Troms Ap er det stor skepsis til avkriminalisering, seier fylkesleiar Nils Fosshaug.

– Dette er ein viktig, men vanskeleg sak. Avkriminalisering for alle er jo eit paradoks, påpeikar han.

