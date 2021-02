Bilkonsern gir koronabonus til 4.000 tilsette

innenriks

– Vi er veldig nøgde. No er det veldig mange som blir glade, seier direktør for konserninformasjon og samfunn Per Hegna i Møller Mobility Group til Nettavisen.

Ifølgje avisa blir det til saman delt ut i overkant av 100 millionar kroner.

– Vi har klart å drifte veldig godt, sjølv om det har vore krevjande, trass i smittevern. I 2020 kan vi vise til mange gode resultat og eit rekordår, seier Hegna.

Selskapet importerer Volkswagen-bilar og andre merke i Volkswagen-konsernet, som Audi og Skoda, til Noreg. Totalt har dei 4.000 tilsette.

