Bilførar med handfri dømt for å ha halde mobil for å få svart på samtale

Mannen vart i fjor pålagt ei bot for bruk av mobiltelefon under køyring, men nekta å vedta bota. Dermed gjekk saka til Oslo tingrett der den vart behandla torsdag.

I tingrettsdommen står det at mannen denne augustdagen i fjor var ute og køyrde i Oslo då han stoppa for raudt lys. Medan han venta på lyset fekk han ein samtale på mobiltelefonen, som var montert i ein haldar.

– Han hadde då på seg airpods, slik at han kunne snakke i handfri telefon. Tiltalte prøvde å svare på samtalen medan mobilen var i haldaren. Dette gjekk likevel ikkje, og han såg seg nøydd til å ta telefonen ned frå haldaren, ta han i handa og svare på samtalen slik, står det i dommen frå Oslo tingrett.

Lyden frå samtalen gjekk då til hovudtelefonane.

– Nokolunde samtidig skifta lyset til grønt, og tiltalte måtte då køyre for å ikkje hindre bilane bak. Han beheldt derfor telefonen i den høgre handa si som han samtidig nytta til å setje bilen i gir, skriv tingretten.

I dommen blir det vist til Høgsteretts avgjerd frå i fjor haust der retten, med tre mot to stemmer, kom til at mobilbruk ved raudt lys og i stillståande kø blir sette på som «under køyring» og ulovleg. Tingretten meiner at dei to sakene har vore like.

– Det er ingen tvil om medverknaden til tiltalte med mobilen må sjåast på som betening av telefonen, og at han framleis var ein del av trafikken, skriv tingretten.

Mannen vart dermed dømd til å betale ei bot på 2.000 kroner, og dessutan sakskostnader på 1.000 kroner.

