Bakke-Jensen: Tryggleiken til spionskip er vareteke

innenriks

Spionskipet Marjata, eitt av E-tenestas viktigaste og mest sensitive fartøy, blir halde ved like av Bergen Engines, som blir kjøpt av det russisk-kontrollerte selskapet TMH.

– Tryggleiken rundt fartøyet til E-tenesta er sjølvsagt vareteken, seier Bakke-Jensen til NTB.

Han vil ikkje gi fleire detaljar, sidan kapasitetane til E-tenesta er graderte. Bakke-Jensen viser vidare til at salet skal lukkast innan utgangen av året.

– Det er med andre ord ikkje slik at TMH har overteke no og held på med vedlikehaldsoppdrag for Forsvaret. Vi vil bruke nødvendig tid til å gjere ei grundig vurdering av tryggingsmessige forhold, seier han.

