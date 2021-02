151 nye smitta registrert i Oslo

innenriks

Det er 55 meir enn gjennomsnittet dei førre 14 dagane, som var på 96 smitta per dag.

Talet på smitta siste døgn er tre færre enn dagen før etter at kommunen har nedjustert talet på 155 tilfelle til 154.

Same dag førre veke vart det registrert 138 smittetilfelle.

Det høgaste smittetrykket i Oslo er no registrert i bydel Stovner med 348 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Det er første gong sidan 11. februar at smittetrykket er høgast i Stovner.

Smittetrykket i bydelen har auka dei siste dagane. Dette er likevel langt under det høgaste nivået som bydelen har lege på – rundt 600.

På andreplass ligg no Alna bydel med 303, følgt av bydel Bjerke med 272.

Lågast smitte er det i Ullern bydel med 104 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Deretter følgjer Nordre Aker med 115 og Frogner med 122.

I alt 19.427 Oslo-borgarar er registrerte smitta sidan mars i fjor. Flest smitta er det i gruppa 20–29 år med 4.714.

(©NPK)