Sp: – Regjeringa må stanse salet av Bergen Engines

innenriks

– Norsk forsvarsteknologi kan hamne i klørne på Putin. Regjeringa må stanse salet, krev stortingsrepresentanten til partiet Emilie Enger Mehl, som sit i utanriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Ho vil ta saka opp i den munnlege spørjetimen onsdag.

Bergen Engines er i dag eigd av britiske Rolls-Royce, som no har selt selskapet til russiskkontrollerte TMH International. Dei har betalt 1,6 milliardar kroner for å ta over motorfabrikken på Hordvikneset.

Blant dei største kundane til Bergen Engines er det norske Sjøforsvaret.

– Heilt vilt

– Det er jo heilt vilt at russarane skal halde ved like norske kystvaktskip, seier Mehl til NTB.

Ho hevdar at TMH International har tette band til det russiske regimet og meiner regjeringa må bruke sikkerheitslova for å stanse salet.

– Det er ein skandale at dette salet har passert. Har ikkje regjeringa vurdert dette opp mot sikkerheitslova? I så fall er det ein enorm glipp, og regjeringa har sove fullstendig i timen, seier ho.

Samtidig minner ho om at statsminister Erna Solberg (H) så seint som førre veke forsikra Stortinget om at regjeringa med heimel i sikkerheitslova kan stanse utanlandske oppkjøp i viktige strategiske interesser i Noreg.

Fleire er kritiske

Ho viser òg til trusselvurderinga frå at Politiets tryggingsteneste (PST), Nasjonalt tryggingsorgan (NSM) og E-tenesta, der nettopp utanlandske oppkjøp av strategisk infrastruktur er utpeika som ein trussel.

Også Frps Christian Tybring-Gjedde og Aps Jette Christensen har sendt spørsmål om salet til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). I tillegg har Sjøforsvaret stilt seg kritisk til saka.

Næringsdepartementet har så langt uttalt at dei ser på salet mellom to kommersielle aktørar, som noko departementet verken kan eller bør blande seg inn i.

(©NPK)