Risør-ordføraren om storbrannen: Det pregar byen veldig sterkt

– Vi har samla 25–30 personar på det gamle rådhuset i sentrum. Der er det varmt og godt, og vi har kaffi, mat og ullteppe viss nokon treng det, seier Risør-ordføraren til NTB.

I tillegg kjem dei som har innlosjert seg hos venner og familie.

Lunden står ved brannstaden og skildrar ein by som vakna opp til eit flammehav i Risør sentrum.

– Det pregar byen veldig sterkt no. Den store frykta vi har, er brann som spreier seg, seier ordføraren.

Lunden fortel at fleire vart vekte av sirener, og at nokre kjende sterkt røyklukt og høyrde flammane før dei kom seg ut. Han set samtidig pris på den omtanken fleire av dei ramma viste for naboar då brannen braut ut. Fleire banka på dørene til kvarandre og hjelpte kvarandre ut.

– Risør er ein av Nordens og Europas best verna heilskaplege trehusbyar, så vi har ingen hus å miste, seier Lunden.

