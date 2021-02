Oppgang på Oslo Børs

innenriks

Eit fat nordsjøolje kosta ved stengjetid 66,64 dollar, ein oppgang på 2,4 prosent for dagen. Veksten heldt òg fram etter børsslutt.

Equinor vart mest omsett og steig med 2,2 prosent. Bak følgde hydrogenselskapet Nel, som gjekk opp 2,7 prosent.

Nel henta dermed inn noko av tapet frå dei siste to dagane. Selskapet varslar onsdag ettermiddag at dei vil skrive ut inntil 49,5 millionar nye aksjar for å hente inn frisk kapital, skriv E24.

Dagens største tapar vart Nordic Nanovector, med eit fall på 15,8 prosent.

Energisektoren gjorde det skarpast onsdag og gjekk opp 3,5 prosent. Shippingsektoren gjekk opp 1,6 prosent medan sjømatsektoren hadde nedgang på 0,1 prosent.

Blant dei tonegivande europeiske børsane var det 0,8 prosent oppgang på DAX 30-indeksen i Frankfurt ved stengjetid, medan FTSE 100-indeksen i London og CAC 40-indeksen i Paris låg an til høvesvis 0,6 prosent og 0,4 prosent oppgang kort tid før stengjetid.

(©NPK)