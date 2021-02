Mange kommunar byggjer på kvikkleire-område karakteriserte som risikosoner

innenriks

NRK har sett på område rundt om i landet der Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) meiner det er minst likte stor skredfare som i Gjerdrum.

Fleire kommunar godkjenner og planlegg større busetnad på slike kvikkleire-område, ifølgje oversikta.

Eit av byggjeprosjekta som blir planlagde på eit område der NVE meiner faregrada er høg, er eit større aktivitetshus i Åfjord kommune på Trøndelagskysten.

NVE har vurdert faregrada for kvikkleireskred til nivå 22. Til samanlikning hadde skredområdet i Gjerdrum fått farenivå 17.

Åfjord kommune seier at dei har vore klar over at det er kvikkleire i sentrumsområdet til kommunen. Dette vart tema då dei diskuterte kvar det nye aktivitetshuset skulle liggje, men undersøkingane deira viste at grunnforholda var stabile nok.

Det vart òg fjerna masse i bakken for å kunne byggje det nye aktivitetshuset.

– Vi har hatt med oss rådgivarar på både geoteknikk og bygg som har gjort vurderingane sine. Vi kan ikkje gjere anna enn å stole på dei, seier Lars Helge Kolmannskog, som er seksjonssjef for landbruk og tekniske tenester i kommunen.

